Полиция Петербурга пришла к школьнику, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки

Полиция Санкт-Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней девушки. В деле фигурирует распространение интимных фотографий, пишет 1 февраля «Фонтанка».

К правоохранителям обратилась мать потерпевшей. С ее слов, девятиклассник приставал к ее 12-летней дочери в подъезде дома по Дунайскому проспекту. Затем он якобы распространил интимные фотографии девочки через несколько дней.

Сейчас 16-летний подросток в изоляторе временного содержания, возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера и обороте порнографии. Он учится в одной из школ Фрунзенского района и живет недалеко от дома, где, предположительно, произошел инцидент.

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