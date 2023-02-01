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Врио ректора Пермского университета может представить статс-секретарь министра

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заседание ученого совета ПГНИУ, где в качестве врио ректора планируется представить Игоря Германова, состоится сегодня во второй половине дня. Перед заседанием господин Германов, который сейчас занимает должность руководителя управления кадровой политики вуза, встретится с губернатором. Также в университете ожидают, что в этих мероприятиях примет участие заместитель главы Минобрнауки РФ, статс-секретарь министра Петр Кучеренко. Он курирует департамент кадровой политики министерства и входит в состав наблюдательного совета ПГНИУ. Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», с Игорем Германовым будет заключен контракт на один год.

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