Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, чем примечателен церемониальный колышек из золота и серебра, проданный за более чем $2 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christie's Фото: Christie's

Хотите загадку? Самый дорогой гвоздь с применением золота или предмет, его напоминающий? Думаете, браслет Nail или его версия Juste un Clou от Cartier в бриллиантах? А вот и нет. Это аризонский железнодорожный колышек, который 27 января продавали на аукционе Christie’s. Напоминающий крупный гвоздь предмет из золота, серебра и стали оценили в $300-$500 тыс. Определяющую роль в ценообразовании сыграл провенанс.

Шесть лет понадобилось тысячам рабочих, чтобы построить важнейшую железную дорогу, соединившую восточную и западную части США. Это Трансконтинентальная ж/д-магистраль, протянувшаяся почти на 2 тыс. миль от Сакраменто до Омахи. Ее строили компании Central Pacific и Union Pacific. Первая начала работы с запада на восток, вторая, наоборот, с востока на запад. Встреча двух дорог произошла 10 мая 1869 года в городе Промонтори. Там должны были вбить несколько символических колышков, а один прикрепили к телеграфу, чтобы звуки ударов были слышны по всей стране. После завершения строительства по проводам было передано сообщение «D-O-N-E», то есть «сделано».

Один из четырех церемониальных колышков, заказанных и подаренных губернатором Аризоны Энсоном П.К. Саффордом, известен как «Аризонский шип». Его украшает гравировка: «Окованная железом, одетая в серебро и увенчанная золотом Аризона преподносит свое подношение предприятию, которое объединило континент, открыло торговые пути».