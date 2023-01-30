Субсидии по нужде

В 2023 году все типы общественных туалетов, находящихся в хозяйственном ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», будут бесплатными, сообщила вчера пресс-служба Смольного. Губернатор Александр Беглов подписал постановление о возмещении монополисту затрат на эксплуатацию туалетов в размере 484 млн рублей, в 2021 году сумма субсидии составляла 447,3 млн. При этом из 772 этих заведений «Водоканала» в городе субсидии покроют среднее количество эксплуатируемых туалетов, равное 264.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 году все типы общественных туалетов, находящихся в хозяйственном ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», будут бесплатными

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В 2023 году все типы общественных туалетов, находящихся в хозяйственном ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», будут бесплатными

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Подписанное губернатором постановление предусматривает выделение субсидии из городского бюджета на эксплуатацию фонтанов и фонтанных комплексов в размере 244 млн рублей и субсидии на эксплуатацию общественных туалетов в размере 484 млн рублей. В бюджете города на 2022 год затраты на содержание и эксплуатацию фонтанов составили 240 млн рублей, а туалетов — 447,3 млн рублей.

Финансирование позволит «Водоканалу Санкт-Петербурга» обеспечить надлежащую эксплуатацию 112 фонтанов и фонтанных комплексов и 264 общественных туалетов, находящихся в его хозяйственном ведении. «Благодаря этому в 2023 году жители и гости города могут посещать все типы общественных туалетов Санкт-Петербурга, находящихся в хозяйственном ведении ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”, без взимания платы согласно поручению губернатора»,— говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Как уточнили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, на 1 января 2023 года в хозяйственном ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» находится 772 общественных туалета, в том числе: 213 стационарных, 113 модульных (84 модульных туалетов с подключением к инженерным сетям и 29 модульных туалетов с накопительными емкостями для установки в садах и парках), 23 передвижных санитарно-гигиенических комплекса на базе автомобильного шасси; 423 передвижных.

Из 213 стационарных общественных туалетов 165 находятся в рабочем состоянии, 48 общественных туалетов требуют реконструкции или капитального ремонта. 264 — среднегодовое количество туалетов, по эксплуатации которых будут возмещены затраты Водоканалу, пояснили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению. «Передвижные и модульные туалеты эксплуатируются, но не круглогодично, и тоже входят в среднегодовое количество, это экономический показатель»,— объясняют в Смольном.

Туалеты в городе стали бесплатными с 1 января 2022 года, раньше посещение стоило 30 рублей. Летом прошлого года «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщал, что после отмены платы за пользование туалетами их популярность у петербуржцев и гостей города выросла. Так, за первое полугодие 2022 года общественные туалеты посетили 4,5 млн человек, что в пять раз больше, чем в 2021 году.

Александра Тен