Власти Крыма взыскивают 185 млн рублей долга за аренду земли с управляющей компании «Таврида»

Минимущества Крыма взыскивает с управляющей компании «Таврида» из Симферополя 185 млн руб. задолженности по договору аренды земельного участка, из которых большую часть составили пени и штрафы. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Согласно материалам дела, задолженность управляющей компании по арендной плате по договору от 20 июня 2019 года за период с июля 2019 по февраль 2022 года превышает 53 млн руб., при этом пеня за нарушение сроков внесения арендной платы составляет почти 30 млн руб., а штраф в двукратном размере арендной платы — 102,9 млн руб..

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Управляющая компания "Таврида"» зарегистрировано в Симферополе 6 июня 2019 года ФНС выявила, что компания отсутствует по юридическому адресу, также имеется отметка о непредоставлении налоговой отчетности более года, половина УК принадлежит самому юридическому лицу, вторая — гражданину Кыргызстана. Основным видом деятельности фирмы является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Заседание в Арбитражном суде Республики Крым назначено на 2 февраля.

Михаил Волкодав

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