Полиция проверит массовую аварию на КАД с участием экипажа ДПС

Полиция организовала проверку по факту массового ДТП на 45-м км КАД во Всеволожском районе Ленинградской области с участием автомобиля ДПС. Предварительно виновницей аварии называется водитель Mitsubishi Lancer, нарушившая скоростной режим.

ДТП произошло около 23:00 28 января. Mitsubishi Lancer столкнулась с ехавшим попутно Renault Megan, отчего последний вылетел с полосы и столкнулся с стоящим на обочине после другого ДТП Suzuki Grand Vitara и полицейским Chevrolet Niva. В результате аварии никто не пострадал.

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