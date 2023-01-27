Дело о взятках директора дома ветеранов в Петербурге передали в суд

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу завершило расследование дела о получении взяток бывшим директором петербургского Дома ветеранов войны и труда Максимом Щербаковым. Как сообщили в пресс-службе ведомства 27 января, по просьбе бизнесмена многолетний директор устроил 25 пожилых граждан, за что якобы взял 25 взяток.

Как утверждает следствие, гендиректор «Россренты» Александр Базымянский уверял петербуржцев, что за получение места ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и жителям блокадного Ленинграда необходимо отдать квартиру государству. По факту жилье передавалось в пользование бизнесмена.

В настоящее время расследование мошеннических действий рассматривается в суде. На имущество обвиняемых наложен арест в сумме свыше 36 млн руб.

О задержании директора дома ветеранов «Ъ-СПб» рассказывал в апреле 2021 года. Недвижимость Щербаков получил еще в 2014 году в обмен на оказание содействия руководителям ООО «РоссРента» в размещении в Доме ветеранов войны и труда № 1 в Павловске пожилых граждан. На взятку в виде квартиры наложен арест.

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