Житель Адыгеи убил знакомого из-за земельного участка

В отношении 51-летнего жителя Шовгеновского района Адыгеи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Он трижды выстрелил в голову своему оппоненту, сообщает пресс-служба СКР по республике.

Фото: СУ СК РФ по Республике Адыгея

Трагедия произошла 26 января 2023 года на одной из улиц а. Мамхег Шовгеновского района. «В результате конфликта подозреваемый на почве спора из-за земельного участка произвел не менее трех выстрелов в голову своему оппоненту — 41-летнему местному жителю»,— рассказали в ведомстве. Мужчина скончался на месте.

Подозреваемый был задержан полицией на месте преступления. Сейчас проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели.

Андрей Ульченко

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