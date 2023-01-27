Мороз образовал ледяные узоры на дорогах Петербурга

Морозная погода в Санкт-Петербурге за ночь на 27 января украсила узорами реки и дороги города. На природное чудо обратил внимание главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Особенно господин Колесов удивился картинам на Благовещенском мосту, который раскрашен по-разному. Вся его северная сторона до высшей точки в рисунке, а южная часть – в небольших разводах. Синоптик объяснил это тем, что ветер дует с севера, откуда и поступает холодный воздух. Однако «картины» долго не продержатся: днем выглядит солнце и все растопит.

Напомним, что в пятницу, 27 января МЧС Петербурга предупредил горожан о сильном гололеде. Пешеходов и водителей просят проявлять особую осторожность.

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