Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский размышляет о том, какие отечественные автомобильные бренды хорошо справились с выбором имени своей продукции, а какие, наоборот.

На днях появилась новость, что лифты, которые еще вчера у нас назывались Otis, теперь будут выпускаться под российским брендом Meteor. Название было выбрано из 400 вариантов. С одной стороны, это хорошо, ибо говорит о том, что решение было, скорее всего, совещательным, а не волюнтаристским. Но, с другой стороны, остаются вопросы к самому названию.

Если верить словарям, то «метеор» — это «вспышка небольшого небесного тела, влетающего в верхнюю атмосферу из космоса». Согласитесь, в условиях, когда среди нас есть сомневающиеся в том, что техника в условиях импортозамещения и дальше будет служить надежно, ассоциативный ряд с падением и горением, вероятно, не самый лучший вариант.

Кстати, с автомобильными именами у нас тоже были примеры удачные и не очень. Есть легенда, что Юрию Михайловичу Лужкову не давал покоя успех нижегородской «ГАЗели». Поэтому, когда на еще живом тогда ЗИЛе наладили выпуск аналогичной техники, мэр предложил назвать ее «Бычком». Но если «ГАЗель» — это изящное сочетание аббревиатуры Горьковского автозавода и названия грациозного африканского парнокопытного, то какие у нас ассоциации со словом «бычок»? Правильно — «окурок». Впрочем, ратовавший за спортивный образ жизни и купавшийся в проруби градоначальник мог этого не знать.

Из последнего мне, например, кажется удачным название новой автомобильной марки Evolute. В имени слышится и «эволюция». И «вольт», что логично, потому что машина электрическая. И даже «валюта» — в конкретном случае, вероятно, юани, потому что машинокомплекты к нам везут из Китая.

Aurus, кстати, тоже хороший вариант. Сочетание латинского aurum, что значит «золото», и названия нашей страны. Что-то там писали в свое время про претензии со стороны Toyota, у которой есть модель Auris, и Lamborghini с его Urus. Но где они теперь эти японцы и итальянцы? У нас теперь суверенитет не только по части технологий, но и по названиям.