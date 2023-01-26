За сутки COVID-19 выявили у 87 жителей Кубани

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 87 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 42 заболевших, в Сочи — 12, в Новороссийске и Северском районе — по четыре, в Староминском — три. По два новых случая зафиксировано в Армавире, Абинском, Каневском, Красноармейском, Мостовском и Туапсинском муниципалитетах. Еще по одному зараженному зарегистрировали в Анапе, Горячем Ключе, Гулькевичском, Ейском, Кавказском, Крымском, Кущевском, Темрюкском, Тимашевском и Тихорецком районах.

На амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 291 человек, в стационарах — 92.

С начала пандемии на Кубани подтвердили 344 826 случаев COVID-19. Из них 333 301 человек выздоровели и 11 142 — скончались.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram