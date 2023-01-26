Проданное евангелистам здание ДК имени Ленина сменило владельца

Новым собственником здания ДК им. Ленина в Мотовилихинском районе Перми стала местная религиозная организация «Новый завет в г. Перми». До конца ноября 2021 года актив принадлежал Пермскому епархиальному управлению христиан веры евангельской пятидесятников. Обе организации зарегистрированы в ДК, их руководителем является пастор Эдуард Грабовенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

25 января Арбитражный суд Пермского края стал рассматривать заявление «Нового завета» к администрации Перми, в котором религиозная организация оспаривает действия мэрии по начислению платежей за использование земельного участка в размере более 2,6 млн руб. Как считает истец, поскольку взаимоотношения муниципалитета с евангелистами никак не оформлены, то и плата за земельный участок начисляться не может. Кроме того, «Новый завет» является религиозной организацией, которая должна быть освобождена от налога на недвижимость и ряда других платежей. «Сейчас мы пытаемся получить этот участок в собственность, бессрочное пользование или в аренду»,— пояснил представитель христиан веры евангельской.

В администрации с этой позицией не согласны, поскольку фактически земельный участок используется для нужд организации, сами евангелисты это не оспаривают. Решение кассационной инстанции, отменившей судебные акты о взыскании 11,8 млн руб. в пользу епархиального управления евангелистов, в администрации считают не относящимся к новому спору, поскольку оно вынесено по жалобе другого юрлица.