Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Солнце возвратится в Петербург к пятнице

Жители Санкт-Петербурга смогут увидеть свечение солнца в пятницу, 27 января. Ясную погоду анонсировал главный синоптик города Александр Колесов.

С его слов, в ближайшие дни будут сохраняться перепады температуры от минуса к плюсу. Снег при этом сменится дождями уже 26 января, когда влияние атмосферного фронта будет заметнее.

Напомним, что за вторую декаду января солнце в Петербурге светило только 2 января примерно 1,9 часа. Самым теплым днем месяца было 1 января, когда воздух прогрелся до рекордных +4,8 градусов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...