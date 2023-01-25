Солнце возвратится в Петербург к пятнице

Жители Санкт-Петербурга смогут увидеть свечение солнца в пятницу, 27 января. Ясную погоду анонсировал главный синоптик города Александр Колесов.

С его слов, в ближайшие дни будут сохраняться перепады температуры от минуса к плюсу. Снег при этом сменится дождями уже 26 января, когда влияние атмосферного фронта будет заметнее.

Напомним, что за вторую декаду января солнце в Петербурге светило только 2 января примерно 1,9 часа. Самым теплым днем месяца было 1 января, когда воздух прогрелся до рекордных +4,8 градусов.

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