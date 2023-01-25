На Кубани производство молока планируют увеличить на 4%

В 2023 году в Краснодарском крае планируется увеличить производство молока на 4%, до 2,1 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Сейчас Кубань занимает третье место по объемам производства молока в хозяйствах всех категорий и второе место — в промышленном секторе. 57 молокоперерабатывающих предприятий региона производят 79% всей цельномолочной продукции в ЮФО. В 2022 году кубанские компании увеличили производство молока с 1,5 млн тонн до 1,6 млн тонн.

«Такой результат стал возможен благодаря увеличению поголовья дойного стада, замене низкопродуктивного поголовья коров на высокопродуктивное, оздоровлению КРС, а также системной государственной поддержке»,— отметил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

Производственные мощности всех предприятий Кубани способны переработать в год более 2,5 млн тонн молочного сырья. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края, к 2030 году регион планирует ежегодно получать не менее 2,1 млн тонн.

По предварительным данным Минсельхоза РФ, в стране объем производства сырого молока в 2022 году составил 32,6 млн тонн. Это стало возможно благодаря комплексной господдержке и совершенствованию производственного процесса.

Татьяна Ручкина

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