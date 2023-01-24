«Фонтанка»: Александр Бастрыкин утвердил личный контроль за ГСУ СКР по Петербургу

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин подписал приказ о контроле за деятельностью Главного следственного управления ведомства по Санкт-Петербургу. Ответственным за его исполнение он назначил себя, пишет «Фонтанка».

По данным издания, приказ был издан и подписан господином Бастрыкиным накануне, 23 января.

Ранее глава СКР назначил новым исполняющим обязанности руководителя управления Следственного комитета России по Петербургу Олега Бобкова. На этом посту он сменил Марину Парастаеву. До назначения господин Бобков занимал должность заместителя руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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