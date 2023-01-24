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В Ленобласти перевернулся автобус с 16 пассажирами

В Ломоносовском районе Ленинградской области в деревне Оржицы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса № 639, направлявшегося в Гостилицы. Машина с 15 пассажирами и водителем съехала в кювет и перевернулась, серьезно пострадало три человека, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Как пишет ТАСС со ссылкой на петербургский главк полиции, в аварии пострадали три женщины, одна — в тяжелом состоянии, еще две находятся в состоянии средней степени тяжести. Все они госпитализированы.

По предварительной версии, водитель потерял управление автобусом. Полиция проводит доследственную проверку по факту происшествия.

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