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Дом Forum City, в котором мечтают жить: «Форум-групп» объявил старт продаж финального дома

Девелопер «Форум-групп» открыл продажи квартир в финальном девятом доме жилого комплекса Forum City в самом центре Екатеринбурга. В 2022 году премиальный комплекс получил федеральную премию Urban Awards в области жилой городской недвижимости, став лучшим строящимся региональным ЖК бизнес-класса. А в 2021 году Forum City стал победителем во всероссийской премии 100+ AWARDS в номинации «Лучшее архитектурное решение».

Фото: пресс-служба «Форум-групп»

Forum City расположен в центре города в границах улиц Радищева – Шейнкмана – Сакко и Ванцетти и архитектурно завершает образ современного квартала. Рядом с домом находится галереи «Тихвин», в 10-15 минутах прогулки ТЦ «Гринвич», площадь 1905 года, а также парк у Дворца молодежи, Зеленая роща и Дендрологический парк.

Стильный жилой квартал органично вписался в историческую сетку улиц уральской столицы. Разнообразные по высоте дома-башни формируют комплекс и создают уникальный городской силуэт. Девятый дом – это высотная 99-метровая башня. «Архитектурный ансамбль состоит из двух типов фасадов - уличного и дворового. Голландская компания LEVS участвовала в проектировании архитектуры, которая связана с окружающей территорией. Просветы между брутальными кирпичными наружными стенами открывают вид на внутренний мир с совершенно другой атмосферой. В дворовом пространстве тон задают круглые формы, легкие материалы и дышащий зеленый дизайн», - рассказали в отделе по разработке продукта «Форум-групп».

Важной задачей при строительстве стало формирование общественного пространства. На территории комплекса открыт коммьюнити-центр, где можно организовать творческие мастер-классы, провести встречи и устроить праздники. Здесь уже проходят музыкальные мероприятия, модные показы, дегустационные ужины и детские праздники. Провести время можно и на эксплуатируемой кровле. «Форум-групп» одним из первых в Екатеринбурге предложил жилой проект с эксплуатируемыми зелеными крышами. Здесь проводятся эксклюзивные камерные концерты, а жители организовывают дни рождения.

Фото: пресс-служба «Форум-групп»

Особое место уделено ландшафтному дизайну, над ним работало польское бюро Sztuka & Partnerzs. На территории Forum City уже растут более ста лиственных и хвойных деревьев, а цветники, газон, живые изгороди создают ощущение парка.

Интерьеры комплекса отличаются продуманной функциональностью – на первых этажах расположены холлы с зонами ожидания. Здесь же предусмотрены колясочная и санузел. Для удобства входы в подъезды организованы с уровня земли, а спуститься в паркинг можно на лифте не выходя на улицу.

Что касается планировок, то будущий житель выбирает сам — жить в просторной студии или распланировать расстановку стен по своему желанию, так как в квартирах все несущие колонны вынесены на наружный периметр здания. Во всех домах комплекса запроектирована система приточной вентиляции: воздух подается в квартиры с крыши и проходит два уровня фильтрации. Ввод в эксплуатацию девятого дома Forum City запланирован на 2024 год, а старт продаж начался в декабре 2022 года.

Застройщик: ООО “Форум сити”

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Продажи осуществляются в соответствии с законом РФ №214-ФЗ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости”

ООО «ФОРУМ СИТИ»

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