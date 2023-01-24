Повышение тарифов на тепло в Красноярском крае признали законным

Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края провели проверку стоимости отопления в регионе. Причиной послужили многочисленные жалобы от населения на значительный рост платежей в квитанциях за ноябрь и декабрь 2022 года.

По итогам проверки ведомство сообщает, что нарушений в действиях исполнителей коммунальных услуг (СГК) нет. Суммы в платежках выросли из-за декабрьского похолодания (в сравнении с ноябрем) и ростом тарифов.

«Наряду с ростом тарифов, основной причиной повышения размера платы за коммунальные услуги в декабре 2022 года, в первую очередь за отопление, является значительное увеличение в сравнении с ноябрем 2022 года фактических объемов потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, определенных общедомовыми приборами учета, обусловленное снижением среднесуточной температуры наружного воздуха», - прокомментировали в Стройнадзоре.

Ограничению действующие тарифы не подлежат и оплачиваются в полном размере, подчеркнули в ведомстве.

В январе 2023-го жители Красноярска создали петицию, адресованную региональным властям, с призывом провести проверку обоснованности повышения платы за коммунальные услуги и требованием произвести перерасчет. Документ пописали более 7 тыс. человек.

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Лолита Белова