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Коммерсантъ FM
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Как грипп связан с деменцией

Болезни Альцгеймера и Паркинсона чаще возникают у тех, кто чаще простужается

Ученые из канадского Университета имени Макмастера и Центра изучения болезни Альцгеймера в Мэриленде, США, обнаружили корреляцию между более частыми простудами и нейродегенеративными заболеваниями в пожилом возрасте. Правда, исследователи предупреждают, что их данные пока только указывают на возможную связь двух явлений.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для анализа канадские ученые из Гамильтона взяли 450 тыс. электронных историй болезни и выявили в общей сложности 67 случаев, которые связывают частые простуды и болезни типа Альцгеймера или Паркинсона.

Это не первая работа, в которой авторы пытаются связать грипп и ему подобные респираторные заболевания с нейродегенеративными процессами. В частности, герпесы разных типов, вероятно, способствуют развитию болезни Альцгеймера, и почти с уверенностью можно говорить, что вирус Эпштейна—Барр в определенных случаях ведет к рассеянному склерозу.

Однако канадцы первыми не стали сосредоточиваться на каком-то одном распространенном вирусе или определенной нейродегенеративной патологии. Они взяли оба эти явления в совокупности.

Сперва исследователи взяли истории болезни 35 тыс. людей, у которых уже диагностировано какое-либо нейродегенеративное заболевание, и 310 тыс. историй болезни людей без таковых. (Эти данные были предоставлены в обезличенной форме финскими медицинскими компаниями.) Обнаружились 45 значимых корреляций. Следом из британского биобанка (также в обезличенном виде) были взяты 100 тыс. историй болезни — и там удалось найти еще 22 значимые корреляции.

Наиболее четкой, что неудивительно, оказалась связь между перенесенным энцефалитом и нейродегенеративными заболеваниями. После энцефалита риск получить нечто вроде болезни Альцгеймера увеличивается в 31 раз.

Критики указывают, что авторы работы черпают сведения из историй болезни, а в них попадают только тяжелые простуды, то есть такие, которые вынудили заразившегося обратиться к врачу. Но, считают критики, люди гораздо чаще болеют дома или даже на ногах переносят простуды, потому что им некогда или нет смысла обращаться к врачу. Подобные случаи — это тоже всегда следствие атаки вируса, но в статистике, из которой исследователи делают свои выводы, эти атаки никак не отражены.

Другой, не менее важный момент состоит в том, что исследование сделано на материале европейцев из благополучных стран и стоит ли его распространять на более бедные страны и на иные в национальном и расовом отношении популяции.

По материалам.

Ольга Грибова

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