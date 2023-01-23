Жители Кубани примут участие в тестировании платежного стикера

Сбербанк с начала февраля запустит тестирование нового платежного инструмента — платежного стикера. Об этом сообщает ТАСС. В испытании новой технологии примут участие 100 тыс. человек из разных регионов России. В пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка «Ъ-Кубань» подтвердили, что тестирование будет проводиться и в Краснодарском крае.

«Платежный стикер дает возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь технология нужна владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно»,— цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Сбера.

Стикер крепится к задней панели смартфона и выглядит как миниатюрный аналог обычной банковской карты. Таким образом можно будет оплачивать покупки везде, где есть терминал для бесконтактных платежей, а также снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.

О выпуске бесплатных стикеров сегодня заявил и Альфа-банк в своем Telegram-канале. Первые 10 тыс. человек получат такие платежные инструменты бесплатно. Будет ли акция проводиться на Кубани, информации пока нет.

Маргарита Синкевич

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