Цены на проживание для туристов в Республике Алтай выросли за год на 30%

В Республике Алтай в 2022 году стоимость проживания в гостиницах выросла на 30%, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра природных ресурсов, экологии и туризма региона Елена Ялбачева.

В целом турпоток в регионе по итогам прошлого года превысил 2,5 млн человек. По словам Елены Ялбачевой, индексация цен обусловлена популярностью направления и ростом расходов на обслуживание. «Самый бюджетный вариант обходился туристам в 1 600 рублей за ночь - простой номер с минимумом удобств. В среднем номер с двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями обходился 4-6 тыс. рублей за ночь на двоих», - сказала она.

Росту турпотока также способствовало введение государственной программы субсидирования поездок по России - туристического кешбэка и организации чартерных рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. Чаще всего Горный Алтай посещают туристы из соседнего Алтайского края, а также Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей. Наибольшее число путешественников посещают регион в летний период.

В 2023 году будут открыты авиарейсы в Горно-Алтайск из ряда российских городов. В список вошли Новосибирск, Красноярск, Сургут, Новый Уренгой и Салехард. Субсидируемые рейсы будут выполнять авиакомпании «Красавиа», «Ямал» Utair и S7 Airlines.

Ранее власти региона сообщили о планах создания министерства туризма республики. По словам губернатора Олега Хорохордина, количество туристов, которые посетили регион в 2022 году превысило численность населения региона более чем в 10 раз. Рост поступлений в бюджет от сферы туризма составил 53%.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова