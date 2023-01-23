Житель Алтайского края получил три года условно за помощь контрабандистам

Житель Рубцовска (Алтайский край) осужден на 3 года 4 месяца условно за пособничество в контрабанде леса. Судом установлено, что своими действиями с января 2021 года по март 2022-го обвиняемый способствовал незаконному вывозу через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов на 13 млн руб.

Контрабанда осуществлялась под видом экономических сделок с оформлением подложных товарно-сопроводительных документов на транспортировку древесины, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Обвиняемому суд также назначил штраф 150 тыс. руб. Уголовное дело в отношении других фигурантов выделено в отдельное производство.

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Оксана Павлова