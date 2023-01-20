В 2022 году РНКБ подписал сделки по проектному финансированию объектов на 50 млрд рублей

В минувшем году Банк РНКБ заключил сделки по финансированию строительных объектов на сумму около 50 млрд руб. Общая площадь объектов превысила 800 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба финансовой организации. В результате объемы проектного финансирования банка увеличились по сравнению с предыдущим годом более чем на 60%.

Как рассказал вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, значительная часть этих объектов строится на территории Крыма и Севастополя. В 2023 году банк рассчитывает на увеличение общей площади объектов, строящихся с использованием проектного финансирования РНКБ, в 2,5 раза — до 2 млн кв. м.

В целом, по подсчетам РНКБ, с 2019 года после перехода на проектное финансирование согласно ФЗ-214 банк одобрил и подписал 73 сделки по проектам общей площадью более 1,8 млн кв. м на общую сумму более 93 млрд руб.

РНКБ — российский универсальный коммерческий банк, созданный 25 января 1991 года в Москве. РНКБ является ключевым банком Республики Крым и города Севастополь. Представлен в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. Всего у банка зарегистрировано 2,2 млн клиентов.

Василий Хитрых

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