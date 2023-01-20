Водитель и пассажир ВАЗа погибли в лобовом столкновении с грузовиком на Кубани

Фото: Госавтоинспекция Кубани

В Тбилисском районе Кубани 19 января в результате столкновения ВАЗ-21043 и грузовика погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Авария произошла в 19:20 на автодороге «г. Краснодар — г. Кропоткин — граница со Ставропольским краем». По предварительным данным, 48-летний водитель ВАЗа выехал на полосу встречного движение и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, водитель грузовика госпитализирован.

Тат Гаспарян

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