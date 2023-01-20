На Кубани за минувшие сутки зафиксирован 51 случай COVID-19

За минувшие сутки в Краснодарском крае коронавирусом заболел 51 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Больше всего заболевших (12 человек) – в Краснодаре, Сочи (8 человек) и Новороссийске (6 человек).

За все время пандемии в регионе подтвердили более 344,4 тыс. случаев COVID-19, из медучреждений выписано 333 тыс. человек, не удалось спасти 11139 пациентов.

В настоящее время на амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 215 человек, в стационарах – 81.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в России выявлено 5914 заболевших, выписано с выздоровлением – 5154, госпитализировано 837 человек.

Михаил Волкодав

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