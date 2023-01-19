Шестерых жителей Югры задержали по подозрению в организации экстремистского сообщества

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 282, а также ч.1 и 2 ст. 282.1 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, организация экстремистского сообщества), по которому подозреваются шестеро жителей Сургута и Сургутского района, сообщила пресс-служба СКР по ХМАО-Югре.

По версии следствия, шестеро местных жителей возраста от 43 до 72 лет вступили в сговор и создали на территории города Лянтор Сургутского района экстремистское сообщество. С целью изменения государственного устройства, в течение 2022 года они вели деятельность, направленную на дискредитацию органов власти путем совершения противоправных действий, провокаций, вовлечения новых членов в сообщество и распространения экстремистской идеологии. Кроме того, один из организаторов в мае 2022 года разместил в социальной сети комментарий, содержащий призывы к применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Следователями СКР совместно с РУ ФСБ России по Тюменской области, УМВД России по ХМАО-Югре и при силовой поддержке управления Росгвардии по ХМАО-Югре проведены обыски в 12 помещениях в городах Лянтор, Сургут и Самара, где обнаружены и изъяты листовки, документы, свидетельства, личные удостоверения, автомобильные номера и регистрационные документы изготовленные на бланках с реквизитами и символикой СССР, иные материалы экстремистского содержания.

Троим из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении еще троих направлены в суд ходатайства о заключении под стражу.

Ранее в суд на Урале направили дело 12 членов объединения «СССР» (СССР, признано экстремисткой организацией). Трое жителей Екатеринбурга и девять уроженцев Нижнего Тагила обвиняются по ч.ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Напомним, в России в 2022 году зафиксировали трехлетний рекорд по числу экстремистских преступлений. По данным МВД, в январе—ноябре 2022 года зарегистрировано 2109 преступлений террористического характера и 1407 преступлений экстремистской направленности.

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Диана Сунагатуллина