Главные новости за 18 января. Кубань, Крым, Адыгея

Сбербанк объявил об открытии своих отделений в Крыму и Севастополе в 2023 году. Первые офисы откроются в крупнейших городах региона. Сбербанк не работал на полуострове с момента присоединения Крыма к России в 2014 году.

Бизнесмен Олег Тиньков не смог оспорить в Краснодарском краевом суде определение Усть-Лабинского районного суда об аресте 50 млн руб. на своих счетах, вкладах, депозитах. Такое решение принято в качестве обеспечительной меры по иску Олега Дерипаски по делу о защите деловой репутации. В иске Дерипаска потребовал 2 млрд руб. с оппонента.

Военкор Александр Коц сообщил, что эвакуированным в Туапсе беженцам из Херсонской области угрожают выселением из санатория, в котором они живут. В ситуации пришлось вмешаться экс-мэру Краснодара Андрею Алексеенко, который возглавляет пророссийское правительство Херсонской области, а также депутату Госдумы Сергею Алтухову, который опроверг информацию о выселении.

Спасатели попросили жителей станицы Благовещенской воздержаться от Крещенских купаний на пляже из-за трехбалльного шторма на море.

Жительницу Краснодарского края Светлану Студенникову, которая переехала в регион из Украины 30 лет назад, хотят лишить российского гражданства.

За последние семь лет в Краснодарском крае детская преступность снизилась на 40%. Преступлений в отношении несовершеннолетних в регионе стало на 62% меньше.

Круизный лайнер Astoria Grande, прибывший в Турцию из Сочи, врезался в пристань при подходе к берегу Амасры. это время на борту находились 385 пассажиров и 283 члена экипажа.

Два человека погибли и три пострадали при столкновении автомобиля с бетонным ограждением в районе Горячего Ключа.

Строительство нового Федоровского гидроузла завершат в 2025 году. Его возведут взамен разрушенного весной 2022 года, стоимость строительства составит 7,35 млрд руб.

Департамент архитектуры и градостроительства Новороссийска в декабре 2022 года вынес предложение об организации парка или сквера у братской могилы в Мысхако, где местный бизнесмен хотел построить гостиницу.

Бизнесмена Рашида Таймасова, компания которого построила первое казино в игорной зоне в Щербиновском районе, заочно арестовали по подозрению в растрате в особо крупном размере.

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