Депутат Госдумы опроверг информацию о выселении жителей Херсона из санатория на Кубани

Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов сообщил, что жителей Херсонской области не планируют выселять из санатория в Туапсинском районе. Информацию об этом ему подтвердил и глава муниципалитета Сергей Бойко, сообщает «РИА Новости».

«Он заверил меня, что никаких решений по ограничению сроков пребывания в местах размещения не принималось. В санатории "Прометей" на данный момент размещено 510 человек, эвакуированных из Херсона. Все обеспечены одеждой и горячим питанием. Ведется оформление документов и жилищных сертификатов», - отметил Сергей Алтухов.

Всего в санаториях района размещены около 4 тыс. граждан, эвакуированных из Херсонской области, в том числе почти 1 тыс. детей. Их обеспечивают горячим питанием, предметами первой необходимости, а также помогают оформить документы и найти работу.

Ранее военный корреспондент Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что некоторые жители Херсонской области, которые были эвакуированы в Туапсинский район в начале ноября, до сих пор не получили документы и выплаты. Он также сообщил, что сотрудники санатория, в котором их разместили, угрожают выселением.

18 января председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, ранее занимавший пост главы Краснодара, заявил, что проблемы эвакуированных в Туапсе херсонцев будут оперативно решены. Сообщается, что они не могут получить положенные соцвыплаты и оформить необходимые документы. Ситуация отрабатывается совместно с органами власти Краснодарского края.

Татьяна Ручкина

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