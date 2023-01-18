«Автомобильные журналисты отдали предпочтение Voyah Free»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об авто, которые стали победителями различных конкурсов, в частности, о Jeep Avenger, Range Rover и Voyah Free.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song / Reuters Фото: Aly Song / Reuters

В январе принято подводить итоги всевозможных ежегодных конкурсов, в том числе автомобильных. Так, на прошлой неделе назвали машину, ставшую Car Of The Year в Европе. Конкурс, кстати, довольно старый и престижный. В 1967 году автомобилем года назвали Fiat 124, впоследствии превратившийся в «Жигули» и выпускавшийся у нас не один десяток лет. Так что есть смысл присмотреться повнимательнее. В этом году лауреатом стал Jeep Avenger — электрический кроссовер, спроектированный специально для Европы, который будет производиться на польском заводе Fiat. В США он продаваться не будет, равно как и в России. Так что посмотрим, кто из нас больше преуспеет в параллельном импорте.

Кстати, о том самом параллельном импорте. На днях назвали лауреатов конкурса «Параллельная новинка года», который учредил портал Auto.ru. В голосовании на сайте участвовали 134 тыс. человек, большинство из которых ожидаемо выбрали лучшей новинкой Range Rover. Ожидаемо, потому что «приз зрительских симпатий» традиционно получает какой-нибудь автомобиль-мечта, который никак не коррелирует ни с доходами голосовавших, ни с их автомобильным опытом. «Народных избранников» они видели только на картинке. Так, лет 10 назад на звание лучшего автомобиля года у нас в стране претендовал Bugatti Veyron — космическое изделие, которое к автомобилю в широком понимании этого слова имеет мало отношения. Как и к здравому смыслу.

Поэтому для объективного выбора, на мой взгляд, важнее не зрительские симпатии, а мнение экспертов. Их у Auto.ru было три десятка. И автомобильные журналисты отдали предпочтение электрическому кроссоверу Voyah Free. Машина во всех отношениях достойная. Хотя по цене — для многих из нас тоже скорее мечта, нежели транспорт на каждый день. Модель, кстати, уже никакой не параллельный импорт — с недавнего времени она официально представлена на нашем рынке, а продажами должны заняться 16 российских дилеров. Цена же китайского электровнедорожника начинается от 8 млн руб.