В Татарстане за 2022 год из оборота изъяли 17,5 кг некачественной пищевой продукции

По итогам прошлого года специалисты в Татарстане изъяли из оборота 17,5 к некачественной пищевой продукции. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по республике.

В частности, были изъяты 323 партии плодоовощной продукции весом 6,3 тыс. кг, 109 партии мясной продукции весом 5,2 тыс. кг, 65 партий молочной продукции весом 580 кг.

Главные причины изъятия продукции связаны с несоответствием продукции по результатам лабораторных исследований, отсутствием документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов, отсутствием полной и достоверной информация о реализуемом товаре, истечением срока годности пищевой продукции.

За нарушения требований техрегламентов при обороте продукции юрлица и должностные лица были оштрафованы более чем на 7 млн руб.

"Ъ-Казань"