Житель Кубани ограбил в московском метро пассажирку и чуть не попал под поезд

Житель Краснодарского края ограбил пассажирку московского метро и, пытаясь убежать, чуть не попал под поезд. Его задержали по горячим следам, сообщает пресс-центр МВД России.

На станции метро «Курская» мужчина вырвал из рук у девушки дорогостоящий смартфон. Он убежал, спрыгнул с платформы на пути и попытался скрыться. Машинист электропоезда увидел в тоннеле человека и применил экстренное торможение, а после предложил мужчине войти в кабину. На станции «Бауманская» подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которых вызвала девушка.

Ранее судимый за кражи мужчина оказался жителем Краснодарского края. Теперь он подозревается в покушении на грабеж. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 161 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Татьяна Ручкина

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