На Кубани за сутки коронавирусом заболели 30 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 30 случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 17 женщин и 13 мужчин.

В Краснодаре отметили 17 случаев заболевания, в Северском районе — четыре. По два новых пациента зарегистрировали в Сочи и Армавире. В Апшеронском, Ейском, Красноармейском, Тбилисском и Тихорецком районах выявили по одному эпизоду.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтвердили 344 370 случаев заболевания COVID-19. За весь период с выздоровлением выписали 332 986 человек. Скончались 11 138 пациентов.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram