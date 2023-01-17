Новосибирская «Сибирь» в чемпионате КХЛ догнала лидера «Востока»

В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2022/2023 «Сибирь» сравнялась по числу набранных очков с лидером конференции «Восток» екатеринбургским «Автомобилистом». Это произошло после победы новосибирцев над казахстанским «Барысом».

Игра прошла 16 января в Астане. Гости пропустили первыми, но еще в первом периоде сравняли счет усилиями Дениса Голубева. Окончательный же результат – 2:1 в пользу «Сибири» – установил Александр Шаров в третьем периоде. Забитая шайба стала для него 24-й в сезоне.

Теперь у «Сибири» 66 очков после 52 проведенных матчей. «Автомобилист» сыграл на два матча меньше.

Другая сибирская команда КХЛ – «Авангард» – расположилась на четвертой строчке «Востока» с 64 очками. Вчера омичи обыграли на своей площадке нижнекамский «Нефтехимик со счетом 3:0. Голы у хозяев забили Арсений Грицюк, Корбэн Найт и Владимир Ткачев.

«Авангард» отстает на одно очком от идущего третьим магнитогорского «Металлурга».

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Валерий Лавский