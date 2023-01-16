Обвиняемому в покушении на убийство экс-гендиректора УК «ПЖКХ» дали семь лет колонии

Советский райсуд Казани приговорил Анатолия Шильникова к семи годам колонии строгого режима. Его признали виновным в покушении на убийство экс-гендиректора УК «ПЖКХ» Сергея Богатова,. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Сам инцидент произошел в феврале 2021 года во дворе на улице Космонавтов. Потерпевший в тот момент вышел из дома тогдашнего своего заместителя, и в этот момент осужденный открыл огонь из травмата «Оса».

В результате потерпевший получил ранения предплечья и лица, а осужденный скрылся с места ЧП.

Вскоре выяснилось, что за потерпевшим вели слежку, и на его машину был установлен GPS-трекер. По номеру, на который отправлялись данные о передвижениях, под подозрение попали четверо мужчин. Но задержан был только Анатолий Шильников, который признался в покушении.

"Ъ-Казань"