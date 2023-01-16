«Именно здесь "изобрели" паровоз»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает об отце и сыне Черепановых, которые ездили в Англию изучать паровые котлы, чтобы создать первый в России паровоз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Нижний Тагил сегодня. С точки зрения туриста-дилетанта, название не особо привлекательное. Да еще и путь не близкий — Урал. Однако здесь вам и горные лыжи зимой, и эко-сплавы летом, и деликатесы уральской кухни круглогодично, и много чего еще. Одно только то, что именно здесь братья Черепановы «изобрели» паровоз, уже заслуживает внимания. Хотя паровоз изобрели не они, и братьями механики не были. Ефим и Мирон Черепановы — отец и сын.

Но давайте обо всем по порядку. В 1821 году в английский порт Гуль прибыл пассажир в длинном сюртуке, с огромной окладистой бородой. К тому времени бород в Англии не носили уж лет как триста, со времен Тюдоров. Поэтому сразу за странным бородатым господином портовая служба безопасности организовала слежку. Его приняли за шпиона. На самом деле это был Ефим Черепанов, он приехал в Англию познакомиться с новинками и чудесами техники по настоянию самого уральского заводчика Демидова. И письмо рекомендательное у него с собой имелось.

Но борода произвела настолько токсичное впечатление, что к чертежам паровых котлов, и уж тем более паровоза его не допустили. Изучал он все с натуры, собственными глазами. По поводу паровоза писал на родину: «Машина сия зело диковинна, но для нас она негожа по той причине, что аглицкие мастера хошь и скоры до дела, но машины их служат недолго, а потом часто стоят в ремонте».

И по возвращении на родину, крепостной Ефим Черепанов не сразу взялся за создание российского паровоза. Только после того, как сын его Мирон тоже съездил в Англию и понабрался там премудрости, взялись они за дело. И все вышло на славу. И вольную они получили, и дальше изобретали, совершенствовали свой паровоз, первый в России… Интересно вот что: когда сын Мирон отправился в Англию, он знал о неприятностях отца, но бороду не сбрил. Староверами они были — Черепановы.

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