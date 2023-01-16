Краснодарцы заняли третье место в рейтинге самых активных путешественников за границу

Жители Краснодара заняли третью строчку в рейтинге выездных зарубежных поездок россиян в период новогодних праздников. На первом месте оказались москвичи, на втором — петербуржцы. Об этом говорится в исследовании ПАО «МТС», проведенном с помощью сервисов МТС Travel и МТС Исследования.

Из стран ближнего зарубежья краснодарцы чаще всего выбирали для поездок Беларусь, Казахстан и Абхазию. Самыми привлекательными странами дальнего зарубежья для жителей столицы Кубани стали Турция, ОАЭ и Египет.

В исследовании отмечено, что в целом количество краснодарцев, путешествующих по миру с 26 декабря 2022 по 8 января 2023 года, уменьшилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Большинство жителей региона выбирали поездки по краю, в Москву и Санкт-Петербург. При этом на сам Краснодарский край пришлось 6% турпотока всей страны.

Наталья Решетняк

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