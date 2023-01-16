На Кубани коронавирусом за сутки заболел 21 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 21 случай заболевания коронавирусом. Среди заболевших 12 женщин и 9 мужчин.

В Краснодаре отметили восемь случаев заболевания, в Новороссийске — пять. еще четыре эпизода зарегистрировали в Сочи. В Армавире, Кавказском, Тимашевском и Успенском районах выявили по одному заболевшему жителю.

С начала пандемии на Кубани подтвердили 344 340 случаев заболевания COVID-19. За весь период с выздоровлением выписали 332 954 пациента. Скончались 11 138 заболевших.

Анастасия Донскова

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