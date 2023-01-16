В ДТП на тюменской трассе погибли два человека, движение транспорта ограничено

На 70 километре федеральной автодороги Тюмень—Омск (Ялуторовский район Тюменской области) столкнулись Lada Kalina и Kia Rio, сообщила пресс-служба ГИБДД Тюменской области. В ДТП погибли 60-летний водитель автомобиля Lada и его 32-летняя дочь. Жена водителя Lada и 33-летний водитель Kia доставлены в больницу.

«Движение по трассе частично ограничено, организовано в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях. Движением руководят автоинспекторы. Будьте внимательны! Снижайте скорость!»,— предупредили в ГИБДД.

Напомним, ранее на 45-м километре трассы Тюмень-Омск в Ялуторовском районе произошло ДТП, в результате которого погибла мать с трехмесячной дочкой. Младенец перевозился в детской автолюльке, которую во время удара выбросило из автомобиля, второй ребенок, мальчик возраста около трех лет, перевозился в бустере — его отправляли в лечебное учреждение.

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Диана Сунагатуллина