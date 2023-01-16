В Свердловской области установится мартовская погода

После двухнедельных морозов в Свердловскую область пришло потепление. Как сообщает метеоролог Алексей Пулин, всю неделю средняя температура воздуха составит -8…-13 градусов. При этом на севере региона погода будет лучше, чем на юге, и отклонится от климатической нормы на 8-10 градусов.

Связано это с тем, что центр антициклона сместится в район Южного Урала, после чего зона ветров начнет отступать на север. Благодаря этому уже к вечеру понедельника ветер, который за последние дни достигал 25 м\с, стихнет.

«С этого времени под влиянием высотно-теплого антициклона в регионе установится практически мартовская погода. Близость центра антициклона обеспечит формирование температурных инверсий преимущественно по югу области, где ночные температуры будут достигать -20 градусов», — написал господин Пулин в своем telegram-канале.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте