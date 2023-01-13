Из воинских частей Петербурга и Подмосковья похитили вещей более чем на 44 млн рублей

Из воинских частей Санкт-Петербурга и Московской области украли вещи на сумму 44,5 млн руб. Предварительное расследование хищения уже завершено, рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Обвиняемыми по делу проходят шесть человек, трое из них уже заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Дело в их отношении уже передали для направления в суд. Еще трое обвиняемых в настоящее время только знакомятся с материалами.

Всего, со слов господина Бастрыкина, фигуранты вынесли из хранилищ частей и учреждений «80 наименований имущества». В производстве есть и другие дела о хищениях военного имущества, однако следствие по ним еще не завершено.

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