Губернатор раскритиковал главу Тимашевского района из-за затягивания сроков строительства детсада

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии раскритиковал работу главы Тимашевского района Андрея Палия после вопроса о начале сноса строительство детского сада в станице Новокорсунской. С соответствующим вопросом к главе региона обратилась жительница станицы.

В марте 2021 года детский сад закрыли в связи с аварийным состоянием здания. Начать снос и строительство дошкольного учреждения обещали в конце 2022 года, а закончить строительство нового здания — к концу 2024. Однако, по словам женщины, работы по сносу до сих пор не начались. Здание закрыто, а детей приходится возить в Тимашевск и в соседний хутор.

Губернатор Кубани искренне удивился такой проблеме. Он напомнил, что в 2023 году планируется построить в регионе 23 детских сада. При этом он подчеркнул, что необходимо обратить внимание и на состояние существующих.

В прямом эфире он попросил связаться с главой Тимашевского района Андреем Палием, чтобы узнать причину затягивания сроков строительства этого учреждения. В ходе разговора глава региона раскритиковал работу руководства района.

Андрей Палий сообщил, что для решения проблемы с детским садом выделили 474 млн руб., подготовили экспертизу. Он отметил, что район готов участвовать в краевой программе для получения средств и в течение 16 месяцев решить проблему. По словам главы района, 1 августа муниципалитет будет готов приступить к строительству.

Однако ответ не удовлетворил губернатора. «А почему до сих пор не подали? Пока петух жареный не клюнет?» — поинтересовался глава региона.

«Если вы попадете на февральскую сессию, вам пять месяцев на что нужно? На то, чтобы раскачиваться? <…>Если вы пять месяцев делаете подушку безопасности, значит, у вас уже что-то идет не так, не обижайтесь. В феврале деньги у вас будут, а вы что-то считаете? Я за вас посчитал, что к 1 июня вы точно можете выйти на снос, а потом строительство»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram