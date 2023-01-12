Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Контакт-центр «Екатеринбурггаза» оказал 130 тысяч консультаций

Контакт-центр – это один из самых удобных каналов связи с компанией для потребителей АО «Екатеринбурггаз». Независимо от района обслуживания каждый клиент может позвонить по единому номеру и за минуту оформить заявку на вызов слесаря или получить необходимую консультацию по вопросам технического обслуживания, ремонта газового оборудования или оплате услуг. По итогам 2022 года специалисты контакт-центра оказали около 130 тысяч консультаций, в том числе приняв 106 666 входящих звонков и 5 927 обращений через интерактивный чат.

«Наш уровень взаимодействия с клиентами растет, мы стараемся разрешить любую проблему в пользу потребителя. Мы регулярно проводим замеры индекса удовлетворенности клиентов, тренинги по клиентоориентированности для служб, работающих с населением. В контакт-центр ежедневно поступает порядка 500-600 обращений. Наши специалисты консультируют екатеринбуржцев по самым различным вопросам. Они – связующее звено между компанией и клиентом», – отметил генеральный директор АО «Екатеринбурггаз» Валерий Боровиков.

Операторы контакт-центра регулярно проходят обучение – в конце года для них завершилась программа повышения квалификации «Клиенториентированный сервис». На тренингах специалисты отдела учились легко устанавливать контакт с клиентами и вести диалог на понятном для них языке, правильно работать с возражениями и претензиями, а также управлять своими эмоциями.

«Каждый день я помогаю абонентам решать их вопросы: кому-то нужно подключить плиту, кому-то шланг, кому-то установить счетчик, у кого-то отключили газ. Иногда клиенты звонят сразу с негативом, очень агрессивно выказывают свое недовольство. На тренинге мы научились работать с трудными клиентами – чтобы не было профессионального выгорания. Это очень полезно, я буду применять на практике», – рассказала специалист контакт-центра АО «Екатеринбурггаз» Анастасия Судакова.

Специалисты, ежедневно общающиеся с абонентами, отметили важность обучения. По их словам, они взглянули на свою работу под новым углом и почерпнули массу различных приемов.

Контакт-центр «Екатеринбурггаза» принимает обращения клиентов по телефону 8 912-04-00-004, а также через интернет-приемную и чат на сайте компании ekgas.ru.

Добавим, что одна из основных задач компании – постоянное совершенствование клиентского сервиса. За 2022 год в адрес сотрудников АО «Екатеринбурггаз» поступило свыше 100 благодарностей – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Все чаще абоненты отмечают качественные изменения уровня обслуживания газовиков.

«Екатеринбурггаз» осуществляет поставку газа населению, транспортировку газа промышленным потребителям, технологическое присоединение к газовым сетям новых потребителей и техническое обслуживание газового оборудования на территории Екатеринбурга. Потребление природного газа в Екатеринбурге превышает 3 миллиарда кубометров в год. Газ используют 800 предприятий Екатеринбурга и почти 400 тысяч потребителей среди населения.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...