Контакт-центр «Екатеринбурггаза» оказал 130 тысяч консультаций

Контакт-центр – это один из самых удобных каналов связи с компанией для потребителей АО «Екатеринбурггаз». Независимо от района обслуживания каждый клиент может позвонить по единому номеру и за минуту оформить заявку на вызов слесаря или получить необходимую консультацию по вопросам технического обслуживания, ремонта газового оборудования или оплате услуг. По итогам 2022 года специалисты контакт-центра оказали около 130 тысяч консультаций, в том числе приняв 106 666 входящих звонков и 5 927 обращений через интерактивный чат.



«Наш уровень взаимодействия с клиентами растет, мы стараемся разрешить любую проблему в пользу потребителя. Мы регулярно проводим замеры индекса удовлетворенности клиентов, тренинги по клиентоориентированности для служб, работающих с населением. В контакт-центр ежедневно поступает порядка 500-600 обращений. Наши специалисты консультируют екатеринбуржцев по самым различным вопросам. Они – связующее звено между компанией и клиентом», – отметил генеральный директор АО «Екатеринбурггаз» Валерий Боровиков.

Операторы контакт-центра регулярно проходят обучение – в конце года для них завершилась программа повышения квалификации «Клиенториентированный сервис». На тренингах специалисты отдела учились легко устанавливать контакт с клиентами и вести диалог на понятном для них языке, правильно работать с возражениями и претензиями, а также управлять своими эмоциями.

«Каждый день я помогаю абонентам решать их вопросы: кому-то нужно подключить плиту, кому-то шланг, кому-то установить счетчик, у кого-то отключили газ. Иногда клиенты звонят сразу с негативом, очень агрессивно выказывают свое недовольство. На тренинге мы научились работать с трудными клиентами – чтобы не было профессионального выгорания. Это очень полезно, я буду применять на практике», – рассказала специалист контакт-центра АО «Екатеринбурггаз» Анастасия Судакова.

Специалисты, ежедневно общающиеся с абонентами, отметили важность обучения. По их словам, они взглянули на свою работу под новым углом и почерпнули массу различных приемов.

Контакт-центр «Екатеринбурггаза» принимает обращения клиентов по телефону 8 912-04-00-004, а также через интернет-приемную и чат на сайте компании ekgas.ru.

Добавим, что одна из основных задач компании – постоянное совершенствование клиентского сервиса. За 2022 год в адрес сотрудников АО «Екатеринбурггаз» поступило свыше 100 благодарностей – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Все чаще абоненты отмечают качественные изменения уровня обслуживания газовиков.