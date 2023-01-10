В Башкирии выросла плата за детсад

В Башкирии повысили плату за детский сад, следует из постановления правительства республики, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Самая высокая плата за присмотр и уход за детьми будет в Уфе — 170 руб. в день. В Уфимском районе плата составит 167 руб., в Стерлитамаке — 163 руб. в день. В 2022 году плата за детсад в Уфе была на 13 руб. меньше (157 руб.), в Уфимском районе — 153 руб., в Стерлитамаке — 150 руб.

Самая низкая родительская плата в Агидели — 126 руб. в день. В 2022 году она составляла 115 руб. в день.

Майя Иванова

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