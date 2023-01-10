За год Пермская судоверфь нарастила выручку более чем в 18 раз

В 2022 году ООО «Пермская судоверфь» увеличило выручку в 18,5 раза по сравнению с 2021 годом, сообщается в отчете компании в группе соцсети «ВКонтакте». Если по итогам 2021 года выручка предприятия, учрежденного краевыми властями, составляла 7 млн руб., то к концу 2022 года она выросла до 130 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

В минувшем году Пермская судоверфь передала заказчикам четыре плавучих сооружения «Ecostation D10» и «Ecostation D16». В процессе строительства находятся еще 20 объектов: 15 плавучих сооружений «Ecostation D10» и «Ecostation D16», плавучий ресторан «Причал №5» и четыре причальных сооружения. Общество отремонтировало семь судов, в процессе ремонта находятся еще четыре судна. Пермская судоверфь обработала 925 тонн металла. За год штат компании вырос с 55 до 123 человек.

ООО «Пермская судоверфь» управляет выкупленным Корпорацией развития Пермского края имущественным комплексом Верхнекамского судостроительного комплекса. Предприятие начало работу в сентябре 2021 года. Оно выполняет межнавигационный ремонт судов и производит металлоконструкции, необходимые для строительства мостов, модульных причалов и элементов к ним. Планируется, что в дальнейшем компания станет резидентом создаваемой в крае особой экономической зоны. В конце декабря на пресс-конференции губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что для предприятия ищут инвестора. Существуют предварительные договоренности с неким крупным инвестором.