«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Что делать инвесторам, когда рынок находится в волатильном состоянии? Каким активам отдать предпочтение? Какие главные факторы будут влиять на курсообразование? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Центробанк 9 января провел аукцион РЕПО, годовой и аукцион на один месяц. Совокупный объем средств составил около 1,6 трлн руб. Это значительно больше, чем было в начале декабря.

Наверняка такая ликвидность окажет влияние на ситуацию на валютном рынке. Деньги начнут поступать уже 11 января, когда завершится первый этап аукциона РЕПО. Соответственно с этого момента можно ожидать каких-то очередных движений не в пользу российского рубля, потому что аукцион от 5 декабря привел к существенному снижению российской валюты. Что-то подобное может произойти и сейчас произойти, особенно если ухудшится внешняя конъюнктура, если американский ЦБ продолжит повышать ставки, инфляция в США окажется высокой. Поэтому вывод из текущей ситуации: ждем среды и, возможно, очередной игры на снижение российского рубля.

Полная версия программы: