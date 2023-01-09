В Башкирии в 2022 году закупили 3,2 тыс. единиц сельхозтехники

В 2022 году аграрии Башкирии закупили 3,2 тыс. единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 12,8 млрд руб., сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. Из них 647 единиц техники на 3,7 млрд руб. закуплено по льготным программам АО «Росагролизинг».

«С начала года сельхозпредприятия и фермеры закупили 430 тракторов, 161 зерноуборочный и 38 самоходных кормоуборочных комбайнов, 57 самоходных опрыскивателей, 830 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и орудий и ряд других видов техники», — отметил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Майя Иванова

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