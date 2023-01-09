На строительство школы в Иглинском районе направят до 1 млрд рублей

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 19 января выберет подрядчика строительства средней общеобразовательной школы на 1225 мест в микрорайоне Звездный Иглинского района, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 1,04 млрд руб., из них 655,14 млн руб. оплатит федеральный бюджет, 380,71 млн руб. —республиканский.

До ноября 2024 года подрядчик должен провести строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставить оборудование, благоустроить территорию.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте