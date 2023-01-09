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ХК «Ижсталь» из Удмуртии проиграл двум командам из Санкт-Петербурга

В период новогодних праздников хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии провел два матча «Пари ВХЛ — Кубок Шелкового пути» с командами «Динамо» и «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба клуба, оба матча закончились проигрышем «сталеваров».

Фото: пресс-служба «Ижстали»

Фото: пресс-служба «Ижстали»

Так, 5 января «Ижсталь» сыграла с командой «Динамо». Первый период начался при игровом преимуществе хозяев, однако на 19-й минуте Никита Чусовитин открыл счет своим шайбам в составе «Ижстали». «Динамовцы» выровняли положение в третьем периоде и одержали победу в серии послематчевых буллитов. Игра закончилась со счетом 2:1.

Матч против «СКА-Нева» закончился со счетом 4:3. В первом периоде команды обменялись голами, а на 3-й минуте Андрей Проскурин вывел армейцев вперед. «Сталевар» Константин Рыжов сравнял счет на 16-й минуте, после чего «СКА-Нева» увеличили преимущество до двух шайб. Ижсталевец Матвей Носов свел счет к минимальному преимуществу хозяев, а в третьей двадцатиминутке Никита Чусовитин вернул интригу в матч. В серии послематчевых бросков удачливее оказались хозяева площадки.

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