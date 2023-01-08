ПЦР-тест на коронавирус для прибывающих в Таиланд туристов будет выборочным и платным

Таиланд начнет проводить выборочное и платное ПЦР-тестирование для прибывающих в страну туристов. Об этом говорится в материалах сайта S7. Авиакомпания уведомляет, что с 9 января правила въезда в страну будут ужесточены из-за коронавирусных ограничений.

«Вы будете допущены на рейс, если у вас нет симптомов COVID-19. По прилете в Таиланд вы должны быть готовы пройти выборочное ПЦР-тестирование. Оно платное, стоимость — 200 тайских батов (менее 500 руб.)»,— предупреждает S7.

С 9 января 2023 года иностранные граждане старше 18 лет для въезда в Таиланд должны будут предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19 любой из вакцин, одобренных ВОЗ или Министерством общественного здравоохранения Таиланда, в том числе «Спутником V» и «Спутником Лайт». Вместо сертификата можно предоставить справку о противопоказаниях к вакцинации или справку о выздоровлении от коронавируса.

Все коронавирусные ограничения, а также режим ЧП, введенный из-за пандемии, отменили в Таиланде 1 октября. В начале января в Минздраве королевства заявили, что ограничения необходимо возобновить, в частности из-за опасений по поводу вспышки заболеваемости COVID-19 в Китае.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Туристам напомнили о ПЦР-тестах».

Дарья Эрозбек