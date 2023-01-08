Bloomberg: США по-прежнему передают оружие Украине при условии не наносить удары по России

Власти США до сих пор поставляют оружие Украине при условии, что оно не будет использовано для нанесения ударов по российским территориям. Об этом в своей колонке для Bloomberg написал американский обозреватель Андреас Клут.

По мнению обозревателя, власти США не хотят пересекать так называемую красную линию: способствовать нанесению ударов по России, поскольку это может спровоцировать российские власти к применению ядерного оружия.

В соответствии с российской военной доктриной применение ядерного оружия возможно в случае агрессии в отношении России с применением оружия массового поражения, агрессии с использованием обычных вооружений или когда под угрозу поставлено само существование государства.

В сентябре посол Украины в США Оксана Маркова говорила, что запрет на применение оружия для ударов по России касается только HIMARS. По данным источников газеты The Wall Street Journal, США перед отправкой Украине HIMARS тайно сократили их дальность стрельбы, чтобы препятствовать возможным ударам украинских военных по территории России.

В декабре британская газета The Times писала со ссылкой на источники, что США изменили свой подход по требованиям к Украине об ударах по территории России. Якобы теперь Вашингтон просит только не атаковать российские семьи и не ликвидировать конкретных лиц.

Подробнее о том, что происходит на 319-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина